Brexit: Berlin zahlt mehr, Wien leistet Widerstand

Mit dem EU-Austritt der Briten drohen auch Österreich deutlich höhere Beitragszahlungen an Brüssel. Der Druck auf die Bundesregierung hat sich nun nochmals erhöht: Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte an, dass Berlin freiwillig bis zu 15 Milliarden € mehr in den EU-Haushalt überweisen will. Österreichs Finanzminister Hartwig Löger bleibt - noch - hart.