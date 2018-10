Federer sagt Saudi-Event wegen Journalistenmord ab

„Das war eine schnelle Entscheidung von mir. Ich woillte in solchen Zeiten dort nicht auftreten“, sagte der Baselbieter. Das Exhibition-Match wird am 22. Dezember in Jeddah im König Abdullah Sportzentrum stattfinden. Der Druck auf Saudi-Arabien steigt. Die brutale Ermordung von Jamal Khashoggi, einem saudi-arabischen Journalisten und Regierungskritiker wirft viele schwere Fragen auf. Saudi-Arabien war nur Wochen nach der Tragödie bereit den vorbereiteten Mord anzuerkennen.