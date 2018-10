Linzer Ordensklinikum setzt 2019 neue Schwerpunkte

Es klingt vielleicht paradox, aber in der Fusion wird auch „auseinanderdividiert“: Ab Jänner 2019 wird die Urologie am Standort Elisabethinen in der Fadingerstraße konzentriert, nämlich „inklusive Roboter die ganze urologische Kompetenz“. Umgekehrt wandert die Gastroenterologie („alles unterm Nabel“) zu den Barmherzigen Schwestern an der Seilerstätte. Dort wird eines der größten Endsoskopiezentren Österreichs entstehen. Die Ärzte wandern jeweils zu 100 Prozent mit, das Pflegepersonal zu 80 bis 90 Prozent.