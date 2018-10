Bettler-Banden auch in den Landgemeinden unterwegs

Die organisierten Bettler-Banden haben mittlerweile nicht nur die Landeshauptstadt, sondern auch den Flachgau vermehrt im Visier: Besonders an Sonn- und Feiertagen sind sie in den Gemeinden unterwegs. Die Hintermänner fahren die Gruppen mit Bussen in die Orte und sammeln sie dann abends wieder ein.