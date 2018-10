Brucknerfest: Plus bei Einnahmen und Besuchern

Programmlinie bestätigt

Kerschbaum sieht sich mit seiner Programmlinie, Anton Bruckner und alles, was mit ihm in Beziehung steht, in den Brennpunkt zu stellen, bestätigt. „Wir haben gezeigt, dass man mit einem klaren Konzept gegen die große Konkurrenz bestehen kann.“ Im November schon wird das Programm für das Brucknerfest 2019 vorgestellt. Mit etwas weniger Veranstaltungen, weil sich gezeigt habe, dass einzelne Termine im Großen Saal mit 700 bis 800 Besuchern ihr Maximum erreicht hätten und mit 31 Veranstaltungen insgesamt die Kapazität erschöpft sei.