Flugzeugabsturz, weil sich Cockpit-Haube öffnete

Wie berichtet, war der 76-Jährige am 14. Juni mit einem Ultraleichtflugzeug bei Langkampfen in ein Maisfeld gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Zum Unglück kam es offenbar, nachdem der Pilot ein Segelflugzeug in die Luft geschleppt hatte. Die Ermittlungen zur Absturzursache liefen danach auf Hochtouren.