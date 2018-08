Löste Cockpit-Haube Absturz von Flugzeug aus?

Ein der „Krone“ vorliegendes internes Papier macht im Fliegerclub Kufstein-Langkampfen die Runde. Ausbildungsleiter und Verfasser Harald Lichtmannegger betont, dass das Papier eigentlich nicht zur Veröffentlichung gedacht war. Was er bewirken will, ist „Problembewusstsein“, damit Unfälle wie jener am 14. Juni in Zukunft verhindert werden können.