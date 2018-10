Föhnsturm-Alarm für das Salzburgerland

Während der Niederschlag in den vergangenen Tagen kein großes Problem im Bundesland darstellte, werden für die Montag-Abendstunden vor allem im Lungau und im Oberpinzgau heftige Regenfälle und damit Pegelstände über der Warngrenze erwartet. Aus derzeitiger Sicht sei aber mit keiner akuten Gefährdung zu rechnen. In Kolm-Saigurn am Fuße des Sonnblicks in Salzburg wurden innerhalb von 48 Stunden 195 Millimeter Niederschlag gemessen.