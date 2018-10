Jugendliches Trio auf Raub-Tour am Hauptbahnhof

Wegen Raubes mussten sich am Montag drei Burschen in Leoben vor Gericht verantworten. Sie hatten im August einen 18-Jährigen am Grazer Hauptbahnhof mit einer Waffe überfallen und ihm unter anderem Bargeld geraubt. Alle drei Angeklagten wurden zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt.