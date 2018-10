Der steirische Tourismus hat 1105 Jobs zu vergeben

„Arbeiten, wo andere Urlaub machen!“ Mit dieser Botschaft wurden am Montag die Besucher der Jobmesse von AMS und Wirtschaftskammer in Graz begrüßt. Wer möchte das nicht? „Leider entscheiden sich immer weniger Menschen für einen Beruf im Tourismus. Die Not in der Branche wird von Jahr zu Jahr größer“, weiß Klaus Friedl, Obmann-Stellvertreter der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Steiermark.