Sozialgeld-Lügner im Visier der Stadt Wels

Ende September 2018 haben exakt 776 Personen in Wels Mindestsicherung kassiert. „Die Stadt gab dafür heuer schon rund 1,743 Millionen Euro aus“, weiß Sozialreferentin und Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP). Zum Vergleich: In den ersten neun Monaten 2017 zahlte die Stadt Wels an 932 Bezieher bereits 2,094 Millionen Euro aus. Der Arbeitsmarkt hat sich aber verbessert, sodass mittlerweile weniger diese Hilfe in Anspruch nehmen.