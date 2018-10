Leser: „Auf Giftflaschen sind auch Warnungen!“

Ob es die „Don‘t smoke“-Initiative war, die Debatte rund um das Rauchverbot in Lokalen oder jetzt wieder die Schockbilder in Hüllen, die auf die Gefahren des Rauchens hinweisen sollen: Das Thema Rauchen spaltet die Gesellschaft. Seit Mai 2017 sind die Warnungen an den Zigarettenpackungen bereits im Umlauf, jetzt wurde durch eine Standardkontrolle des Magistrats bekannt, dass ein Wiener Trafikant mithilfe von Steckschildern in seinen Regalen dafür sorgte, dass seine Kundschaft diese Bilder erst gar nicht zu sehen bekamen. Das reichte dem Magistrat der Stadt Wien für eine Geldstrafe von 350 Euro. Zu viel, zu wenig? Auch unsere Leser sind zweigeteilter Meinung.