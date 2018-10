Hund „Smokie“ fand vermissten Nachtschwärmer (20)

Drei Nachtschwärmer aus Lembach (20, 20, 22) machten sich am Samstag um 3 Uhr Früh gemeinsam von einer Veranstaltung in ihrem Heimatort auf den Weg nach Hause. Plötzlich bemerkten der 20-Jährige und seine 22-jährige Freundin, dass der dritte im Bunde nicht mehr da war! Die Polizei fand den 20-Jährigen schließlich gemeinsam mit Hund „Smokie“ um 6 Uhr Früh in Lembach - er hatte sich laut eigenen Angaben offenbar verirrt.