So „reich“ ist das Land Oberösterreich wirklich

Teils andere Schuldenarten als bei Stelzers Startbilanz

Auf der Passivseite fällt auf, dass weit höhere Verbindlichkeiten ausgewiesen werden, als Finanzexperten (Cocca & Co) im Juli 2017 als Startbilanz von LH Thomas Stelzer dargelegt haben - nämlich etwa 4,5 Milliarden € statt 3 Milliarden. Das wird vom Büro Stelzer so erklärt: "In den Mehrjahresverpflichtungen sind auch Verpflichtungen enthalten, denen noch keine Gegenleistung gegenüber steht (zum Beispiel Entgelte für künftige FH-Lehrgänge oder Leistungsverträge im Rahmen des Nahverkehrs). Tja, in Sachen Schulden lernt man nie aus...