Klon-Krebse breiten sich unkontrolliert aus

Tierische Invasion! Der Marmorkrebs breitet sich rasant aus und gefährdet ganze Ökosysteme. Jetzt wurde der Wasserbewohner erstmals in Fischteichen in Salzburg gefangen. Sein Erbgut fördert Erstaunliches zutage: In Seen und Flüssen sind offenbar nur Klone unterwegs - von einem einzigen Muttertier aus einem Labor?