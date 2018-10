KTM-Team schnappt sich MotoGP-Star Dani Pedrosa

Der 33-jährige Pedrosa hatte im Sommer seinen Rücktritt mit Saisonende 2018 angekündigt und willigte nun in eine Zusammenarbeit mit KTM in den kommenden zwei Jahren ein. „Einen Fahrer mit Danis Fähigkeiten und Erfahrung als Teil unseres MotoGP-Projektes zu haben, ist ein starkes Zeichen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen und weiterhin so hart wie nur möglich arbeiten“, erklärte KTM-Motorsportchef Pit Beirer in einer Aussendung.