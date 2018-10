Krebsspezialist ist neuer Klinikdirektor

Auf gute Zusammenarbeit

Wolf studierte an der Uni Erlangen-Nürnberg Medizin, habilitierte in Innsbruck und hatte in Bonn eine Professur als Tumorimmunologe inne. „Die Krebsmedizin ist hier hervorragend aufgestellt. Ich werde für die Grundlagenforscher und Kliniker ein verlässlicher Partner sein, um die internationale Sichtbarkeit des Medizinstandorts Innsbruck gemeinsam weiter zu verbessern,“ sagt Wolf.