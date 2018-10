Fast fehlerloser Thiem steht im Wien-Viertelfinale

Die Leistung in der Stadthalle stufte er als eine seiner besten in Wien ein. „Aber das ist nicht so schwierig“, meinte er schmunzelnd mit Gedanken an seine bisher magere Bilanz. Nach dem zweiten Viertelfinal-Einzug seiner Karriere in Wien freute sich der Schützling von Günter Bresnik auf ein Duell mit Nishikori in der schon seit einiger Zeit ausverkauften Stadthalle. Also noch rund 1.000 Fans mehr als am Donnerstag werden am Nationalfeiertag Thiem anfeuern.