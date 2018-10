Brände in 2 Häusern: Frau (57) starb an Rauchgas

Zwei Branddramen schocken das Land! In Maissau im Bezirk Hollabrunn verstarb eine 57-Jährige an einer Rauchgasvergiftung, nachdem in ihrer Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. Und in Engelmannsbrunn im Bezirk Tulln erlitt ein Bewohner (37) in einer brennenden Dachmansarde lebensgefährliche Verletzungen!