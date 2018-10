Hochbetrieb für freie Fahrt im Gleinalmtunnel

Seitenwand wird bearbeitet

Der harte Kern der Arbeiter (an die 30 Mann) kümmert sich in diesen Tagen um die Seitenwände. „Die Hälfte des Betons musste in der Nähe des Brandherds ja abgetragen werden. Momentan werden die sogenannten Anker wieder eingebohrt, Eisengitter montiert und dann kommt der Spritzbeton hinauf. Neu beschichtet gehört die Tunnelwand auf gut 80 Meter, so weit hat das Feuer, das über 800 Grad heiß war, Schaden angerichtet“, so Hofmann.