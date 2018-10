Meilenstein! Salah bricht Liverpools Torrekord

Sein Gegenüber Thomas Tuchel war ebenfalls nicht zufrieden. „Wir haben gut begonnen, aber dann in der ersten Hälfte unsere Struktur verloren. Wir haben individuell und viel zu kompliziert gespielt. Dadurch haben wir viele Bälle und unser Vertrauen verloren. So etwas darf auf diesem Niveau nicht passieren“, kritisierte der deutsche Coach. „Wir müssen uns verbessern, damit wir unseren Matchplan 90 Minuten lang durchziehen können.“ Tuchel hofft, dass dies bereits am 6. November in Neapel gelingt.