Kopftuchverbot für Volksschüler: „Prüfen derzeit“

„Unverantwortlich, dass Kinder am Ramadan teilnehmen“

Was für ihn aber sehr wohl ein Problem sei, dass Kinder am Fastenmonat Ramadan teilnehmen müssten. „Es ist unverantwortlich, dass Kinder, die mitten in der Entwicklung sind, den ganzen Tag über nichts essen und trinken dürfen.“ Er sei dafür, dass Kinder vor solchen Ritualen geschützt werden - „wenn nötig, mit einem Gesetz“.