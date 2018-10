Aufschlag-Revolution? Nadal fordert Regeländerung

Der 17-fache Gewinner von Grand-Slam-Turnieren schlug vor, bei kleineren Turnieren ein paar Reformen einzuführen und befürchtet, dass der Aufschlag in der Zukunft zu sehr das Spiel prägen könnte. „Wenn man in den kommenden Jahren keine vernünftige Lösung dafür findet, dann befürchte ich, dass sich die Sportart in Zukunft nur noch über den Aufschlag definieren wird. Und das wäre gefährlich“, meinte Nadal.