Kärntens höchster Krendel-Genuss

Wer nicht krendeln kann, der kriagt kan Mann!„, lautet eine Volksweisheit in Kärnten. “Ich darf schon heiraten„, freut sich Nina, denn die 23-Jährige hat’s bei ihrer Tante Andrea Riedel gelernt, die seit 28 Jahren das beliebte Ausflugswirtshaus “Die Rosstratten„ auf dem Dobratsch in 1731 Meter Seehöhe betreibt. “Ich liebe Kärntner Nudeln„, schwärmt Andrea: “Nudeln waren schon immer meine Leidenschaft, weil sie ein typisches Kärntner Produkt sind, egal mit welcher Füllung.„ Unzählige Kärntnerinnen hat sie als Hauswirtschaftslehrerin in Villach in die hohe Kunst des Krendelns eingeweiht. “Normalerweise gibt eine Mutter dieses Wissen an ihre Tochter weiter.„ Aber weil sich immer mehr junge Frauen wieder dafür interessieren, bietet Andrea Nudelseminare auf dem Dobratsch an - die höchstgelegenen Kärntens. “Krendelkunst im Naturpark„, schmunzelt Andrea: “Denn die große Schwierigkeit ist das Schließen der Kärntner Nudeln, weil die Fülle auskommt, wenn man’s falsch gemacht hat." Wofür Anfänger übrigens Minuten benötigen, braucht Andrea nur wenige Sekunden. Nach hunderttausenden Nudeln ist’s auch nicht verwunderlich. Und diese sind nicht nur eine Augenweide, sondern schmecken auch köstlich.