Real: Mega-Abfindung für Lopetegui bei Rauswurf

Real Madrid ist am Dienstag in der Champions League zwar aus seinem Tief getaucht, das 2:1 gegen Viktoria Pilsen hinterließ aber Zweifel - und pfeifende Zuschauer. In der Kritik steht neben den Spielern vor allem Trainer Julen Lopetegui. Sportdirektor Emilio Butragueno gab dem Coach immerhin bis zum Clasico gegen den FC Barcelona am Sonntag eine Jobgarantie. Eine vorzeitige Trennung wurde den „Königlichen“ auch mehrere Millionen kosten.