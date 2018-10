Swarovski: Der Kunde tüftelt nun mit

Die Idee hinter der Manufaktur: Designer oder andere Kunden kommen direkt zu den 100 Kristallproduktionsexperten und tüfteln mit ihnen, wie aus ersten Entwürfen spätere Großserien werden können. „Einmal haben wir es von der Idee bis zum Prototyp in nur 17 Stunden geschafft“, erzählte Markus Langes-Swarovski im Gespräch mit der „Krone“. In der Regel werden Kunden einige Tage lang an der Verwirklichung ihrer Vorstellungen mitwirken. Für die Muster und Prototypen steht in dem futuristischen Gebäude eine eigene Schleiferei bereit. Zudem können mit den Kunden individuelle Beleuchtungs- und Kunstinstallationen angefertigt werden.