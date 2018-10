Ancelotti beschwert sich über Zeit beim FC Bayern

Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hat sich über mangelnde Unterstützung bei seinem ehemaligen Verein beklagt. In München habe er lediglich „das Vertrauen von vier, fünf Spielern gehabt“, sagte der jetzige Trainer des SSC Napoli am Vorabend des Champions-League-Spiels gegen Paris Saint-Germain heute am Abend.