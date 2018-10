90-Jährige brutal überfallen: Pflegerin verurteilt

Die 44-Jährige gab an, dass sie zum Tatzeitpunkt gar nicht in Österreich, sondern in ihrer Heimat Rumänien gewesen sei - aus gesundheitlichen Gründen. Der 54-jährige Ehemann stritt die Tat ebenfalls ab: „Wenn ich den Schlüssel gehabt hätte, hätte ich ja hineingehen können, wenn meine Frau mit der Hauseigentümerin nicht da war.“ Weder er noch seine Frau seien in den Raub verwickelt.