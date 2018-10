Mountainbiker fand Leiche von vermisster Wanderin

Nachdem die 58-jährige Lienzerin am Montag nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen war, schlug die Tochter Alarm. Die Lienzerin war am Wochenende in Heiligenblut (Kärnten) am sogenannten Haritzer Steig unterwegs. Nach Angaben ihrer Tochter wollte sie von Heiligenblut nach Kals wandern.