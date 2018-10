Welches soll das deutsche Auto des Jahres werden?

Die Finalisten könnten unterschiedlicher kaum sein: Fünf Kandidaten traten zu den alles entscheidenden Testfahrten am Bilster Berg an, um einen Titel unter sich auszumachen, der erstmals vergeben wird: German Car of the Year. Der Sieger wird am 30. Okober verkündet. Vorher interessiert uns aber: Wer ist der Favorit der Krone-Leser?