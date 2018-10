Stan Wawrinka muss Saison vorzeitig beenden

Der Schweizer Tennis-Star Stan Wawrinka muss auf einen Einsatz beim ATP-Turnier in Basel verzichten und die Saison vorzeitig beenden! Grund dafür ist eine Verletzung am Rücken, die sich der 33-Jährige am Sonntag beim Training mit seinem Landsmann Roger Federer zugezogen hatte. „Ich habe mir den Rücken blockiert“, erklärte Wawrinka am Montag.