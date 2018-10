Waidmänner bitten zum Tanz

Als Konkurrenz zum „Wildschütz“ oder „Großarler Jägerball“, zu dem am Wochenende Teresa Pagitz und Markus Andexer bereits zum neunten Mal in ihr Hotel Grossarler Hof luden, sieht man sich aber dennoch nicht. „Wir wollen die Jagd in die Stadt bringen und versuchen mit Vorurteilen aufzuräumen bzw. aufzuzeigen, dass die Jagd Teil des aktiven Naturschutzes ist“, so Mayr Melnhof, der zum Ball im Rahmen der Hohen Jagd-Messe lädt und so sicher reichlich Anhänger findet. Also heißt es ab Mitte November bei der Salzburger Jägerschaft sich schnell Karten zu sichern.