Waffenverbotszonen: Ab 2019 mehr Polizeirechte!

Den Polizisten wird es künftig erlaubt sein, Personen zu durchsuchen. „Erscheint eine Person verdächtig, kann diese durchsucht werden. Das gilt auch für ein etwaiges Fahrzeug oder mitgeführte Gepäckstücke“, ergänzt FP-Chef Abwerzger. Das Gesetz tritt mit 1. März 2019 in Kraft. In Innsbruck könnten etwa die Bögen, der Bahnhof, der Rapoldipark und der Hofgarten mit dem Verbot belegt werden, so Abwerzger und Federspiel.