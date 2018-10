Basketball-Eklat! Kapfenberger schlägt Gegner k.o.

Die Partie endete mit einem 81:65-Sieg der Oberösterreicher, was angesichts dieser Bilder fast zur Nebensache verkommt - erst recht, weil in der Nacht auf Sonntag um 00:18 eine Presseaussendung der Kapfenberg Bulls in die Sportredaktionen des Landes flatterte. „Nach der Insultierung eines Gegenspielers im Auswärtsspiel in Wels trennt sich der österreichische Meister und Cupsieger mit sofortiger Wirkung vom Legionär David Samuels“, heißt es darin.