„Busverbindungen müssen uns auch etwas wert sein“

Die Lage zwischen mehreren Bahnstrecken ist zwar günstig, trotzdem gibt es in der rasch wachsenden Region erheblichen Verbesserungsbedarf in Sachen öffentlicher Verkehr. „Vor allem auf der Ost-West-Achse und in Richtung der Bezirkshauptstadt Baden könnten wir hier mehr Verbindungen gut brauchen“, erklärt Wolfgang Kocevar, Bürgermeister von Erbeichsdorf. Gemeinsam mit der Aktion NÖ-Regional und dem Verkehrsverbund Ostregion soll eine detailreiche Bedarfsanalyse in allen zehn Orten durchgeführt werden.