Junger Suchtgifthändler von Polizei ausgeforscht

Nach monatelangen Ermittlungen des Bezirkspolizeikommandos Weiz, der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) und des Landeskriminalamtes Steiermark, konnte der 19-Jährige am letzten Donnerstag am Bahnhof in Weiz auf frischer Tat beim Verkauf von Marihuana betreten werden. Bei einer Nachschau in seinem Pkw bzw. bei einer von der Staatsanwaltschaft Graz angeordneten Durchsuchung seines Wohnhauses fanden die Polizisten über 100 Gramm Marihuana sowie geringe Mengen LSD.