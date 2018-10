Nach Rücktritt schafft Ried dritten Stadtvize ab

Seit 2003 war Michael Steffan Vizebürgermeister in Ried. Am Donnerstag hat der 54-Jährige sein Amt zurückgelegt, bleibt bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 Ersatzgemeinderat. Nach seinem Rückzug wäre es der Gemeindeordnung nach der VP zugestanden, den Posten nachzubesetzen. Diese hätten das Amt auch ursprünglich belegen dürfen, stellten es aber der SP - konkret Michael Steffan - zur Verfügung. Der dritte Stadtvize war also an Steffans Person geknüpft und wurde deshalb nun nach einem Allparteienantrag einstimmig abgeschafft. „Steffan war schon lange Vize und wir wollten, dass er es auch bleiben kann. Er hat ausgezeichnete Arbeit geleistet“, lobt VP-Stadtchef Albert Ortig.