Frau von Ex-Interpol-Chef fürchtet um dessen Leben

Interpol-Chef bei Landung in China festgenommen

Der Fall Meng Hongwei sorgt seit Ende September für internationale Schlagzeilen. Der erste chinesische Interpol-Chef war am 25. September von Frankreich nach China gereist. Seine Frau meldete ihn kurz darauf als vermisst. Erst am 7. Oktober dann die Gewissheit: Der 64-Jährige war nach der Landung in China festgenommen worden - ohne dass die chinesischen Behörden die internationale Polizeiorganisation zunächst unterrichtet hatten.