Tagelang vermisster Interpol-Chef zurückgetreten

Peking: Interpol-Chef war korrupt

Ebenfalls am Sonntag gab die Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei Chinas in Peking bekannt, dass gegen Meng ermittelt wird. Er stehe unter „Aufsicht“, hieß es. Damit ist zumeist eine Inhaftierung gemeint. Die Äußerung beendete die tagelangen Spekulationen über Mengs Verbleib. Die chinesische Behörde für Korruptionsbekämpfung teilte mit, sie habe Ermittlungen gegen Meng wegen des „Verdachts auf Gesetzesverstöße“ aufgenommen. Meng habe „Bestechungsgelder angenommen“ und werde verdächtigt, „gegen das Gesetz verstoßen“ zu haben, bestätigte am Montag das Sicherheitsministerium in Peking.