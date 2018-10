Schauplatz für Heim-Davis-Cup bleibt Mysterium

Es bleibt spannend: Denn der ÖTV wird den Schauplatz für das Comeback des rot-weiß-roten Davis-Cup-Teams in der Weltgruppe für das Heimspiel gegen Chile erst am 13. November bekannt geben! Nach Ende einer Bewerbungsfrist sind noch zwei Bundesländer im Rennen. Wien, Niederösterreich und die Steiermark werden den Heim-Länderkampf am 1. und 2. Februar 2019 definitiv nicht austragen.