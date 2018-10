Schonungslos: Justizwache trainiert für Ernstfall

Diese Spezialeinheit gibt es in Österreichs Gefängnissen seit den 90er-Jahren. Seither sind sie ein unabdingbarer Teil der Belegschaft. Denn sie rücken aus, sobald sich in den Zellen, den Innenhöfen oder in den anstaltsinternen Betrieben Raufereien, wilde Schlägereien oder auch Selbstmordversuche abspielen.