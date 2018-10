Khashoggi: Zeitung zeigt „Kopf der Vollstrecker“

Tatverdächtiger auf Bildern mit dem Kronprinzen in Houston zu sehen

So ist der Saudi auch auf Bildern der Zeitung „Houston Chronicle“, die von der Nachrichtenagentur AP in Umlauf gebracht wurden, zu sehen - in der Entourage des saudischen Kronprinzen, als dieser im April in Houston zu Besuch war. Die Identität des Mannes konnte die AP aber zunächst nicht klären.