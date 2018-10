Salzburgs Lainer fit für Duell mit Innsbruck

Der souveräne Tabellenführer Red Bull Salzburg kann im Heimspiel der zehnten Runde der Bundesliga gegen Wacker Innsbruck am Samstag (17 Uhr) auf Außenverteidiger Stefan Lainer zählen. Der ÖFB-Teamkicker, der Österreichs Test gegen Dänemark (0:2) am Dienstag wegen einer Knieblessur verpasst hatte, meldete sich am Donnerstag wieder fit.