Wie anfangs selbst Polizisten in Panik flohen

Der mit Gaskartuschen und Brandbeschleuniger bewaffnete Attentäter hatte am Montag in einer McDonald‘s-Filiale einen Molotowcocktail gezündet - mit dem ein 14-jähriges Mädchen in Brand gesteckt wurde - und sich anschließend mit einer Geisel in einer Apotheke verschanzt. Als er später die in seiner Gewalt befindliche Frau mit einem Feuerzeug anzuzünden drohte, stürmte eine Sondereinheit die Apotheke und der Angreifer wurde niedergeschossen. Nach einer Notoperation befindet sich der als 55-jähriger Syrer Identifizierte mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, allerdings liegt er nach wie vor im Koma und ist nicht ansprechbar. Gegen ihn erging ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und Geiselnahme.