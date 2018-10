Zeugin: „Flammen schlugen Mädchen bis zur Hüfte“

Dramatische Stunden am Montag am Kölner Hauptbahnhof: Ein mutmaßliches Mitglied der islamistischen Terrormiliz IS hat gegen Mittag in einer McDonald‘s-Filiale einen Molotowcocktail gezündet und dabei ein 14-jähriges Mädchen in Brand gesteckt. Wenig später zog sich der Mann in eine Apotheke zurück und nahm dort eine Geisel. Die Polizei wartete nicht lange und beendete die Geiselnahme. Eine Augenzeugin schildert die dramatischen Momente: „Plötzlich sah ich Flammen. Bei einem Mädchen brannte der Schuh. Die Flammen schlugen ihm bis zur Hüfte.“