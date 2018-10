Tierparadies Schabenreith hilft seit 25 Jahren

„Ein weiteres schlimmes Schicksal, das mir nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte, war die Geschichte eines Rüden, der schwer misshandelt worden war. Man hatte ihn getreten, mit Benzin übergossen und angezündet. Eine Freundin hat mir davon berichtet, und obwohl wir bereits so viele Tiere zu versorgen hatten, mussten wir ihn aufnehmen. Ich hätte sonst nicht mehr schlafen können. Als ich ihn zum ersten Mal sah, brach es mir fast das Herz – er saß da und zitterte vor Schmerz und Angst“, erinnert sich Doris Hofner-Foltin an die erste Begegnung. Trotz seiner starken Schmerzen (unter anderem war eine große Brandwunde am Skrotum von Fliegenmaden befallen) ließ der Hund die Behandlungen geduldig über sich ergehen und fasste bald Vertrauen zu seinen Rettern. Heute ist „Superschlumpfi“ der Star im Tierparadies Schabenreith und freut sich über die Gäste der kleinen aber feinen Frühstückspension am Hof.