Brand in Entsorgungsfirma: Lkw fing Feuer

Großeinsatz in Klagenfurt: Aus noch unbekannter Ursache geriet am Dienstagvormittag die Ladung eines Lastwagens am Gelände einer Klagenfurter Abfallentsorgungsfirma in Brand. Die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Tanklöschfahrzeugen aus und konnte das Feuer relativ rasch löschen, sowie ein Ausbreiten des Brandes auf das Firmenareal verhindern. Auch das Rote Kreuz war vor Ort, laut ersten Informationen soll eine Person verletzt worden sein.