Raub-Prozess endete mit „Freispruch im Zweifel“

Von Zeugen, die sich widersprachen und einseitiger Ermittlungsarbeit sprachen die beiden Verteidiger Kurt Jelinek und Christoph Hirsch. „In diesem Fall gibt es nur Indizien. Beide Herren wollten Marihuana konsumieren und sich ein paar Gramm besorgen.“ Dafür trafen sie sich in einer Tiefgarage einer Wohnsiedlung in Salzburg-Lehen. Dort wurde in den Abendstunden des 30. Dezember 2017 ein Restaurant-Besitzer überfallen.