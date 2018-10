Biathlon-Schock! Dahlmeier legt Zwangspause ein

Nach ihren beiden olympischen Goldmedaillen in Südkorea im Februar war über das Karriereende spekuliert worden. Dahlmeier nahm sich nach der anstrengenden Saison eine längere Auszeit, erholte sich unter anderem in Georgien bei Skitouren im Gebirge, zog sich dann knapp vier Wochen auf eine Alm zurück. Im Frühsommer stieg sie verspätet in die Saisonvorbereitung ein. Doch im Juli zog sich Dahlmeier bei einem Sturz mit dem Mountainbike eine Schnittverletzung am Oberschenkel zu, eine Infektion kam hinzu. Wenig später folgte eine Weisheitszahn-Operation sowie ein langwieriger Infekt, der Trainingseinschränkungen nach sich zog. Auch beim Lehrgang in Hochfilzen hatte Dahlmeier zuletzt nicht alle Einheiten wie geplant absolvieren können.