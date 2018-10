Frau stürzt kopfüber von Brücke in Tod

Die Unternehmerfamilie aus Tamsweg hatte mit mehreren Oldtimern an einer Veranstaltung in Niederösterreich teilgenommen. Am Sonntag gegen 19.30 Uhr hielten sie im Mühlviertel gemeinsam auf einem Parkplatz auf der B 124 bei Bad Zell, genau gegenüber dem örtlichen Lagerhaus, an und machten eine kurze Pause.